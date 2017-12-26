В Москве автобус въехал в подземный переход, погибло четыре человека

25 декабря рейсовый автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", четыре человека погибли.

Автобус, следовавший по маршруту Sk (станция метро "Славянский бульвар" — инновационный центр "Сколково") примерно в 14:50 мск въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар".

Жертвами аварии стали четыре человека, среди них 12-летняя девочка, две женщины 53 и 38 лет, а также 27-летний мужчина. Все они жители Московского региона. Пострадали 11 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Троих пешеходов пришлось извлекать из-под колес автобуса.