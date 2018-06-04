Mercedes-Benz отзывает в РФ 1,426 тыс. микроавтобусов Sprinter Classic

АО "Мерседес Бенц Рус" (100-процентное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в России 1,426 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic (909).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с октября 2017 г. по декабрь 2017 г., с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва автомобилей является выявленная в процессе производства пластическая деформация шатунных болтов. "При работе двигателя внутреннего сгорания возможен разрыв этих резьбовых соединений и отсоединение крышек шатунных подшипников. При этом нельзя исключить возможности потери мощности, а также заклинивания двигателя внутреннего сгорания", - говорится в сообщении Росстандарта.

Уполномоченные представители АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. В рамках работ будет произведена замена шатунных болтов.

При этом владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Легкие коммерческие автомобили Mercedes-Benz Sprinter Classic выпускаются на мощностях группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.