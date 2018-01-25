Более 100 автодилерских центров закрылось в России в 2017 году

По итогам 2017 года число автодилерских центров в России сократилось на 2,9% — с 3513 до 3410, ​ сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

Это произошло несмотря на то, что в прошлом году российский рынок продаж новых автомобилей вырос на ​11,9%, до 1,596 млн штук (данные Ассоциации европейского бизнеса).

Но роста продаж новых автомобилей оказалось недостаточно: в 2013-2016 годах рынок падал, сократившись более чем в два раза. «Рыночная ситуация такова, что сеть, которая есть, избыточна при текущих объемах рынка»​, - отметил Мосеев.

Пять автомобильных брендов из топ-10 по количеству продаж сократили количество дилерских центров, следует из презентации РОАД. Количество центров Renault сократилось на 20 до 150, Lada — на 13 до 315, Ford — на 8 до 105, Nissan — на семь до 136, Skoda — на пять до 123.

Однако количество дилерских центров китайских брендов выросло с 411 до 436 штук, сообщил глава РОАД на пресс-конференции об итогах прошлого года. В топ-30 по продажам автомобилей в России входят две китайские марки — Lifan и Chery.

Согласно презентации РОАД, количество дилерских центров падает с 2014 года, когда их было 4100. За три года дилерская сеть в России сократилась почти на 700 точек.

В первом полугодии 2017 года количество дилерских центров в стране выросло на 17 штук. Однако тогда участники рынка и эксперты предупреждали, что это временное явление. «Динамика выручки, как и продажи автомобилей в штуках, не вполне точно отражает ситуацию на рынке: большое количество дилерских центров сегодня убыточны, они балансируют около нуля или вовсе работают в минус», - пояснила PR-директор дилерской сети «Рольф» Светлана Браницкая.

Во втором полугодии автодилер «Независимость» оказался в предбанкротном состоянии и закрыл все свои центры в Москве. Общая задолженность группы составляла около 6 млрд руб. Ее основными кредиторами являются Газпромбанк и Сбербанк. В ноябре Газпромбанк подал иски о банкротстве к некоторым подразделениям «Независимости», их рассмотрение назначено на конец февраля.

Согласно прогнозу Мосеева, продажи новых автомобилей в 2018 году вырастут на 6,5%, до 1,7 млн, поддержанных — на 2%, до 5,4 млн штук. Ранее прогноз относительно продаж новых автомобилей делал автопроизводитель Mitsubishi. Японский концерн ожидает рост на 11%.