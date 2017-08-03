В России предложили запретить въезд бензиновых машин в крупные города

Премьер РФ Дмитрий Медведев дал поручение министерствам проработать меры государственной поддержки развития электрического транспорта в стране. В качестве одной из предложенных мер фигурирует также запрет на въезд бензиновых автомобилей в мегаполисы и на курорты страны, пишет газета "Известия".

Медведев поручил в срок до 17 августа ведомствам рассмотреть пакет предложений по развитию электротранспорта, которые были внесены в кабмин руководством российского автоконцерна "Камаз", который ранее объявил о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта.

"Камаз" предлагает установить "нулевую" ставку транспортного налога для транспорта, питающегося электричеством, а также на гибридные машины, одобрить программу предоставления бесплатных парковок на муниципальных парковочных пространствах для электрокаров и гибридов. Еще одна мера - ввести на среднесрочный период программу субсидирования покупки гражданами электротранспорта.

Газета отмечает, что эти предложения совпадают с планами правительства страны уделять особое внимание стимулированию использования более экологичных видов транспорта. например, в настоящее время в ряде российских городов, в числе которых и столица, владельцы электрокаров обладают правом на бесплатную парковку, передает Прайм.

На начало текущего 2017 года в России зарегистрировано 920 электромобилей.