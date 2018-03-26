Mercedes-Benz опять отзывает в РФ более 4 тыс. авто из-за подушки безопасности

Российское подразделение Mercedes-Benz - ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в РФ 4,419 тыс. автомобилей марки Mercedes-Benz С-/GLC-класса, сообщил Росстандарт.

Речь идет о машинах, проданных с 2013 по 2017 гг. Причиной отзыва является "возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда".

"Мерседес-Бенц РУС" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. На машинах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

На прошлой неделе российское подразделение Mercedes-Benz объявило об отзыве в РФ более 12 тыс. машин марок Mercedes-Benz С-/Е-класса и GL. Причина отзыва была та же - вероятность срабатывания подушки безопасности из-за электростатического разряда.