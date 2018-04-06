Последнее обновление: 06.04.2018 15:45

Mitsubishi отзывает в России более 86 тыс. автомобилей Outlander

Категории: Россия Авто

Российское подразделение Mitsubishi - ООО "MMC Рус" - отзывает в РФ 86,620 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander, говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили Mitsubishi Outlander, реализованные с февраля 2007 г. по июнь 2012 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва является возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя", - отмечается в сообщении.

На отзываемых автомобилях будет заменена подушка безопасности водителя.

Уполномоченные представители ООО "MMC Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей Mitsubishi путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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