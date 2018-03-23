Нефть дорожает благодаря готовности Саудовской Аравии продлить пакт ОПЕК+ на 2019 год

Цены на нефть растут утром в пятницу благодаря комментариям главы Минэнерго Саудовской Аравии.

К 8.55 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,91 процента до $69,54 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $65,00 за баррель, что на 1,09 процента выше предыдущего закрытия.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал накануне, что членам картеля ОПЕК необходимо будет и в 2019 году координировать ограничение нефтедобычи с Россией и другими государствами, не входящими в организацию, ради сокращения запасов сырья.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне группы, включая РФ, договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки для выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Соглашение действует до конца текущего года.

“Нам еще нужно время для того, чтобы снизить запасы (нефти) до уровня, который мы считаем приемлемым. Говорить об этом более конкретно мы будем в середине года, когда соберемся в Вене”, - сказал Аль-Фалих.

“К концу года, я надеюсь, мы сможем выработать механизм взаимодействия на 2019 год”.

Среди других факторов поддержки аналитики называют хороший спрос и геополитический фактор.