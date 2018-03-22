Цены на нефть малоподвижны после мощного ралли накануне

Цены на нефть малоподвижны утром в четверг, но продолжают находиться вблизи достигнутых накануне полуторамесячных максимумов при сокращении запасов в США и хорошей дисциплине ОПЕК+.

К 9.05 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,01 процента до $69,48 за баррель. По прогнозу Goldman Sachs, к середине года Brent подорожает до $82,50 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $65,25 за баррель, что на 0,12 процента выше предыдущего закрытия.

Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США снизились за неделю к 16 марта на 2,62 миллиона баррелей до 428,31 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали прирост на 2,56 миллиона баррелей.

Запасы нефтепродуктов в США в отчетный период также уменьшились.

Среди других факторов поддержки аналитики называют ослабление доллара и строгую дисциплину производителей ОПЕК+.

По оценке технического комитета ОПЕК+, уровень соблюдения производителями условий глобальной сделки об ограничении добычи нефти установил новый рекорд в феврале.

В феврале приверженность участников пакту достигла 138 процентов по сравнению со 133 процентами в январе, говорится в сообщении ОПЕК.

При этом дальнейший подъем рынка сдерживается неуклонным ростом добычи нефти в США, объем которой, по данным EIA, на прошлой неделе достиг 10,4 миллиона баррелей в сутки.