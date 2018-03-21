Цены на нефть стабильны, на стороне рынка – геополитика и хороший спрос

Цены на нефть малоподвижны утром в среду: сохраняющаяся обострённая обстановка на Ближнем Востоке и хороший спрос поддерживают рынок, но его дальнейший подъём сдерживается наращиванием добычи в США.

К 9.10 фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,09 процента до $67,48 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $63,58 за баррель, что на 0,06 процента выше предыдущего закрытия.

“Визит наследного принца Саудовской Аравии... в США и его чёткая линия усилить давление на Иран, как мне кажется, стали основным драйвером... роста цен на нефть”, – сказал Грег Маккена из AxiTrader.

Назначение новым госсекретарём США Майка Помпео, который известен своей жёсткой позицией в отношении Тегерана, повышает риски перебоев в поставках иранской нефти, считают аналитики.

Среди других факторов поддержки отраслевые эксперты называют хороший спрос и ослабление доллара.

В пользу рынка также сыграло неожиданное сокращение недельных запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти уменьшились на 2,7 миллиона баррелей до 425,3 миллиона за неделю к 16 марта, хотя аналитики предсказывали прирост на 2,6 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня в 17.30 МСК.

В то же время дальнейший подъём рынка ограничивается неуклонным ростом добычи нефти в США. По прогнозу EIA, уже к четвёртому кварталу текущего года она вырастет до 11,17 миллиона баррелей в сутки.