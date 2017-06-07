Последнее обновление: 07.06.2017 17:49

АвтоВАЗ начал производство биотопливной LADA Vesta

АвтоВАЗ начал производство биотопливной версии LADA Vesta, сообщает пресс-служба компании.

"Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа", — говорится в релизе.

Как рассказали в компании, LADA Vesta CNG может работать как на бензине, так и на метане. Разработчики уверены, что метан является наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива и его использование увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в три раза. Кроме того, этот газ в случае утечки быстро рассеивается в атмосфере, что снижает риск пожара.

В новой версии автомобиля используется металлокомпозитный газовый баллон емкостью 90 литров, он расположен в багажнике и рассчитан 18 кубометров газа. Баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, которые не дают ему разорваться, а также препятствуют утечке метана при повреждении газовой магистрали.

Биотопливная версия LADA Vesta способна проехать более тысячи километров без дозаправки. Когда газ в баллонах заканчивается, двигатель автоматически переходит на бензин, переключиться на другое топливо можно также вручную. Первые автомобили LADA Vesta CNG, произведенные в мае, в ближайшее время поступят для тестирования к потенциальным корпоративным клиентам.

LADA Vesta — российский компактный автомобиль, который "АвтоВАЗ" выпускает в Ижевске с 25 сентября 2015 года. Седан пришел на смену семейству LADA Priora в модельной линейке автопроизводителя.

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