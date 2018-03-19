Нефть умеренно дешевеет при росте буровой активности в США

Цены на нефть умеренно снижаются утром понедельника на фоне роста буровой активности в США.

К 8.57 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,39 процента до $65,95 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $62,09 за баррель, что на 0,4 процента ниже предыдущего закрытия.

Как показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на четыре штуки до 800.

Число буровых является ранним индикатором объема будущей добычи нефти в США.

В своем мартовском обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз нефтедобычи в США до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвертому кварталу этого года.

Помимо наращивания производства сырья в США, добыча растет и в других странах, не входящих в картель ОПЕК, в том числе Канаде и Бразилии.

Эксперты в отрасли в связи с этим ожидают, что после легкого дефицита в 2017 году и начале текущего года нефтяной рынок снова вернется к избытку позже в 2018-м.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), рост предложения будет опережать по темпам рост спроса на нефть в 2018 году.

При этом аналитики ведомства оговариваются, что последовательное снижение добычи сырья в Венесуэле может стать тем самым последним звеном, которое столкнет рынок к дефициту, невзирая на активное наращивание производства нефти в США.