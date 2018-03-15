Цены на нефть стабильны, рост сдерживается наращиванием добычи в США

Цены на нефть стабильны утром в четверг: поддержкой стали ожидания устойчивого спроса, но дальнейший подъём рынка сдерживается наращиванием добычи сырья в США.

К 8.54 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,03 процента до $64,87 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $60,97 за баррель, что на 0,02 процента выше предыдущего закрытия.

По прогнозу картеля ОПЕК, рост мирового спроса на нефть составит 1,62 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.

В то же время организация повысила прогноз прироста предложения нефти из не входящих в неё стран в текущем году. Теперь ОПЕК полагает, что добыча сырья в них увеличится на 1,66 миллиона баррелей в сутки.

При этом основным драйвером прироста станут США.

Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), объём производства нефти в США на прошлой неделе вырос до 10,38 миллиона баррелей в сутки – свежего максимума, который превышает уровень середины 2016 года более чем на 23 процента.

Запасы нефти в США в отчётный период также выросли, в то время как запасы нефтепродуктов, напротив, снизились сильнее прогноза аналитиков.

В декабре 2016 ОПЕК и несколько государств вне картеля, включая Россию, договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Соглашение действует до конца текущего года.

По оценке ОПЕК, рост предложения будет опережать по темпам рост спроса в 2018 году, из-за чего на рынке может образоваться незначительный избыток, а это, в свою очередь, может подтолкнуть нефтекартель продлить действие пакта или усилить ограничение добычи, считают эксперты в отрасли.