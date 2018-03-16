Цены на нефть малоподвижны, опасения о росте предложения давят на рынок

Цены на нефть малоподвижны утром в пятницу, так как опасения насчет роста предложения сырья из США и других стран, подрывающих усилия производителей ОПЕК+, тормозят подъем рынка.

К 8.40 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,02 процента до $65,11 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $61,23 за баррель, что на 0,07 процента выше предыдущего закрытия.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировое предложение нефти в феврале выросло на 700.000 баррелей в сутки в годовом сравнении до 97,9 миллиона баррелей в сутки.

МЭА предполагает, что уровень предложения сырья из не входящих в картель ОПЕК стран увеличится на 1,8 миллиона баррелей в сутки в этом году по сравнению с приростом на 760.000 баррелей в сутки в предыдущем.

Таким образом, рост предложения будет опережать по темпам рост спроса на нефть в 2018 году, который, по оценке агентства, составит 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Основным драйвером роста предложения нефти на глобальном рынке станут США.

В своем мартовском обзоре Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует, что производство сырья в стране вырастет до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвертому кварталу 2018 года, а к 2019-му увеличится до 11,27 миллиона баррелей в сутки.