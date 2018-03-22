ЦБ Англии сохранил ставки, два чиновника неожиданно проголосовали за повышение

Банк Англии оставил ставки без изменений по итогам заседания в четверг, однако два члена Комитета по монетарной неожиданно проголосовали за повышение. Это должно повысить уверенность инвесторов в том, что центробанк поднимет ставку в мае.

Иэн Маккаферти и Майкл Сондерс - первые из чиновников центробанка, призвавшие к повышению ставки в 2017 году - сказали, что настало время для очередного подъема, который станет лишь вторым со времен финансового кризиса 2008 года.

Комитет по монетарной политике Банка Англии в четверг одобрил сохранение ставки на уровне 0,5 процента семью голосами против двух, но сообщил, что для того чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, скорее всего, понадобится “продолжение ужесточения”.

В феврале глава Банка Англии Марк Карни и его коллеги удивили рынки, сказав, что ставки, возможно, придется повышать быстрее, чем ожидалось, из-за укрепления глобальной экономики и британской инфляции, превышающей целевой уровень регулятора.

В четверг Банк Англии сообщил, что экономическая ситуация в целом подтверждает это мнение.

Ни один из опрошенных Рейтер экономистов не ждал, что Банк Англии вновь поднимет ставку по итогам заседания в четверг после повышения в ноябре - первого с 2007 года - и лишь меньшинство прогнозировало, что Маккаферти и Сондерс проголосуют за подъем индикатора стоимости заемных средств.