Банк Англии впервые с ноября 2017 г повысил базовую ставку - на 25 б.п., до 0,75%

В четверг Банк Англии повысил ключевую процентную ставку всего во второй раз за десять лет. Он сделал это на фоне обеспокоенности, связанной с возможным ускорением инфляции, выходом Великобритании из ЕС и с торговыми конфликтами, сообщает Dow Jones.

Руководители Банка Англии единогласно приняли решение повысить ключевую ставку до 0,75% с 0,50%. Теперь ставка находится на самом высоком уровне с 2009 года.

Это решение стало очередным небольшим шагом одного из ключевых центральных банков, которые сворачивают денежно-кредитное стимулирование, поддерживающее мировую экономику после финансового кризиса.