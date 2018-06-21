Банк Англии оставил ставки без изменений, ожидания повышения в августе усилились

Банк Англии в четверг оставил процентные ставки без изменений, но его главный экономист неожиданно присоединился к меньшинству, призывающему к повышению ставок, усилив ожидания рынка относительно скорого ужесточения денежно-кредитной политики.

Регулятор также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 миллиардов фунтов стерлингов, но дал новые указания относительно того, когда он может начать сокращение запаса долга, приобретенного в рамках программы количественного смягчения. Банк Англии сообщил, что не будет рассматривать продажу бумаг до тех пор, пока ключевая ставка не достигнет 1,5 процента, ранее говорилось о 2 процентах.

Доходность краткосрочных гособлигаций подскочила на фоне этих новостей, а фунт взлетел более чем на полцента к доллару США.

В мае Банк Англии сообщил, что хочет увидеть признаки ускорения роста экономики, прежде чем начать подготовку к повышению ставок.

За сохранение ставки на уровне 0,5 процента, где она находится в течение большей части последнего десятилетия, проголосовали 6 из 9 членов Комитета по монетарной политике Банка Англии. Экономисты, опрошенные Рейтер, ожидали, что это решение поддержат 7 членов комитета.

Главный экономист центробанка Энди Холдейн присоединился к Майклу Сондерсу и Иэну Маккаферти, призывая повысить ставку до 0,75 процента.

Это создает возможность для повышения ставки на следующем заседании Банка Англии, которое состоится в августе. Большинство опрошенных Рейтер экономистов ожидают ужесточения денежно-кредитной политики, тогда как рынки прежде оценивали вероятность этого шага в менее чем 50 процентов.