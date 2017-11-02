Банк Англии поднял ставки впервые за 10 лет, ждет постепенного повышения в будущем

Банк Англии в четверг впервые более чем за десять лет повысил процентные ставки и ждет, что в ближайшие три года понадобятся лишь “очень постепенные” повышения.

Регулятор сообщил, что семь чиновников поддержали подъем ключевой ставки до 0,50 процента с 0,25 процента, в то время как двое высказались против. В результате ставка вернулась к уровню, на котором находилась до августа 2016 года - тогда Банк Англии снизил ее после неожиданного решения британцев выйти из Евросоюза.

Повышение стало первым с 2007 года, когда разразился глобальный финансовый кризис, погрузивший Британию в тяжелейшую за несколько десятилетий рецессию.

Большинство членов Комитета по монетарной политике центробанка, включая главу регулятора Марка Карни, решили, что пора начать ужесточать политику, несмотря на слабые показатели британской экономики в 2017 году.

“Комитет по монетарной политике теперь считает уместным умеренное ужесточение монетарной политики, чтобы надежно вернуть инфляцию к целевому уровню”, - говорится в заявлении Банка Англии.

“Все члены согласны, что любые будущие повышения учетной ставки будут постепенными и ограниченными по масштабу”.

Большинство экономистов, опрошенных Рейтер, прогнозировали повышение ставки на ноябрьском заседании, однако почти 75 процентов из них считают, что делать это пока слишком рано, учитывая существенную неопределенность вокруг Brexit и слабый рост зарплат.

Банк Англии сообщил, что решение выйти из ЕС уже оказывает “значительное влияние” на экономический прогноз.

Регулятор сообщил, что ждет возвращения инфляции к целевому уровню вблизи 2 процентов, только если учетная ставка будет повышаться в соответствии с осторожными ожиданиями финансовых рынков.

Это значит, что к 2020 году ставки должны достигнуть 1 процента, а в 2018 году вероятно одно повышение на 25 базисных пунктов, свидетельствуют прогнозы Банка Англии.

Центробанк ждет роста ВВП Великобритании на 1,6 процента в 2018 году и на 1,7 процента в 2019-м. До начала финансового кризиса рост экономики страны обычно превышал 2 процента.