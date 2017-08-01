Последнее обновление: 01.08.2017 15:28

Сотрудники Банка Англии бастуют впервые за 50 лет

Сотрудники Банка Англии начали первую за 50 лет трехдневную забастовку.

Около 20 членов профсоюза, среди которых уборщики, сотрудники службы безопасности и технического обслуживания, пикетируют штаб-квартиру банка в лондонском Сити. Некоторые надели маски с лицом управляющего банка Марка Карни.

Сотрудники решили объявить забастовку после того, как не смогли договориться о размерах заработной платы.

Региональный секретарь профсоюза Unite заявил, что у работников не было другого выбора, кроме как выйти на забастовку.

"Они изо всех сил пытаются оплачивать свои счета и кормить свои семьи, так как банк несправедливо установил повышение зарплаты ниже уровня инфляции или вообще нулевое", - добавил он.

Банк Англии - центральное государственное банковское учреждение Великобритании и старейший центральный банк мира.

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