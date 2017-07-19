Банк Англии показал новую пластиковую купюру в £10 с Джейн Остин

Банк Англии впервые показал, как именно будет выглядеть новая пластиковая банкнота достоинством в £10, выпустить которую в обращение планируется 14 сентября 2017 года. День демонстрации новой банкноты выбран не случайно — 18 июля исполнилось 200 лет со дня смерти знаменитой писательницы Джейн Остин, портрет которой впервые появится на реверсе новой банкноты, тогда как лицевую сторону, как обычно, украсит портрет королевы Елизаветы II.

«Наши банкноты помогают сохранению коллективной памяти страны, способствуя осознанию славной истории Соединенного Королевства и подчеркивая вклад в нее наших величайших граждан. Романы Остин и сегодня так же великолепны, как тогда, когда они были впервые опубликованы», - заявил на презентации новой банкноты управляющий Банка Англии Марк Карни.

Рядом с портретом Остин на новой банкноте размещена взятая из романа «Гордость и предубеждение» цитата «Говоря откровенно, я не знаю удовольствий, подобных чтению».

В сообщении Банка Англии отмечается, что новые пластиковые банкноты будут прочнее и долговечнее существующих ныне бумажных и подделать их будет куда сложнее. К тому же и грязи и болезнетворных микроорганизмов на пластике будет накапливаться меньше, чем на бумаге, а значит, новые купюры будут безопаснее.

Новые «десятки» выпустят в обращение в середине сентября, поначалу они будут ходить на равных со старыми, бумажными. Однако затем бумажные банкноты в £10 с портретом Чарльза Дарвина начнут постепенно изымать из обращения. Полностью завершить этот процесс предполагается к весне 2018 года.