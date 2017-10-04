Банк Англии поддерживает фунт для борьбы с инфляцией - S&P

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s “немного сомневается” в том, что британская экономика нуждается в скором повышении процентной ставки, и сообщило, что комментарии Банка Англии о возможном подъеме индикатора стоимости заемных средств в ближайшем будущем, похоже, нацелены на то, чтобы толкнуть вверх фунт стерлингов и замедлить инфляцию.

“В целом, мы считаем, что недавние заявления Банка Англии и (главы регулятора) Марка Карни в первую очередь нацелены на поддержку фунта для снижения давления импортируемой инфляции”, - говорится в докладе аналитиков S&P.

“Эта стратегия действительно может включать повышение ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, в результате чего показатель вернется к уровню, наблюдавшемуся до референдума о Brexit. Дополнительные действия в 2018 году не кажутся оправданными на фоне замедления экономики”.

S&P также сообщило, что наблюдает признаки замедления инвестиций компаний в Британию из-за неопределенности вокруг Brexit.