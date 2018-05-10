Последнее обновление: 10.05.2018 18:01

Банк Англии сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Банк Англии по итогам заседания 10 мая оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в заявлении Комитета по кредитно-денежной политике (MPC) ЦБ.

Вместе с тем ЦБ прогнозирует более быстрое замедление темпов роста потребительских цен в Великобритании, ожидая, что инфляция выйдет на целевой уровень (около 2% годовых) через два года.

Банк Англии также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($591 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Решения банка совпали с ожиданиями рынка.

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