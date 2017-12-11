С HSBC снимут обвинения пятилетней давности в содействии отмыванию денег

Британский банк HSBC Holdings Plc в понедельник сообщил об истечении срока действия соглашения об отсрочке судебного преследования, заключенного с Минюстом США 11 декабря 2012 года.

"HSBC выполнил все обязательства и, таким образом, в соответствии с соглашением, Минюст подаст ходатайство в нью-йоркский окружной суд для снятия обвинений", - говорится в пресс-релизе HSBC.

Соглашение, в рамках которого HSBC, в частности, пообещал улучшить стандарты в сфере противодействия отмыванию денег, было заключено в рамках урегулирования претензий американских властей.

В 2012 году HSBC выплатил властям США штраф в размере $1,9 млрд в связи с обвинениями в потворстве мексиканским наркокартелям в отмывании денег и нарушении санкций против Ирана.

Банк не признал своей вины, но был вынужден подписать соглашение об отсрочке судебного преследования сроком на пять лет, и новые нарушения HSBC в течение этого периода могли бы спровоцировать уголовное преследование банка и возможную потерю им лицензии на осуществление банковской деятельности в США, пишет газета Financial Times.

"HSBC рад, что Минюст признал прогресс, достигнутый банком в усилении практик противодействия отмыванию налогов и соблюдения санкций, за последние пять лет", - говорится в пресс-релизе банка.

"HSBC работает над тем, чтобы проведенные реформы были эффективными и устойчивыми в долгосрочной перспективе, и, с учетом растущей сложности криминальных сетей, пытающихся обойти банковский контроль, банк намерен развивать и улучшать свою программу", - отмечается в сообщении.

Главный исполнительный директор HSBC Стюарт Гулливер заявил в понедельник, что банк способен бороться с финансовыми преступлениями намного эффективнее в результате важных реформ, проведенных за пять лет.

В соответствии с соглашением об отсрочке судебного преследования, в июле 2013 года в HSBC был введен контроль соблюдения установленных норм, в рамках которого осуществляется ежегодная оценка эффективности программ банка в сфере противодействия отмыванию денег.

Акции HSBC на торгах в Лондоне в понедельник подорожали на 1,9%.