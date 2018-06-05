Британия потеряла более $2 млрд при продаже акций RBS

Правительство Великобритании продало 7,7 процента акций Royal Bank of Scotland за 2,5 миллиарда фунтов ($3,33 миллиарда), получив более 2 миллиардов фунтов убытка от инвестиции в кредитора, спасенного государством в 2008 году.

Правительство продало ценные бумаги банка по цене 271 пенс за одну акцию в ходе однодневного размещения среди институциональных инвесторов. Это примерно половина цены, которую заплатил Лондон, спасая RBS в разгар экономического кризиса, - тогда банк был выкуплен за 45,5 миллиарда фунтов.

“Продажа представляет собой важный шаг по возвращению RBS в полную частную собственность и ликвидации последствий финансового кризиса”, - сказал министр финансов Великобритании Филип Хэммонд.

Некогда один из крупнейших банков мира, RBS под руководством бывшего генерального директора Фреда Гудвина принял решение купить голландский банк ABN AMRO в 2007 году в рамках стратегии агрессивного расширения бизнеса, что сделало его уязвимым перед лицом финансового кризиса.

Некоторые считают, что правительство лейбористов, находившееся в то время у власти, допустило ошибку, пытаясь спасти кредитора. Последовавшие за кризисом годы были отмечены постоянной реструктуризацией и юридическими издержками, которые практически свели на нет прибыль банка и шансы вернуть деньги налогоплательщикам.

Правительство поставило перед собой задачу продать оставшиеся у него 62 процента акций в течение следующих нескольких лет.