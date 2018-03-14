Цены на нефть пошли в рост

Цены на нефть развернулись к росту днём в среду, так как в пользу рынка сыграла хорошая статистика Китая.

К 13.01 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,36 процента до $64,87 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $60,96 за баррель, что на 0,41 процента выше предыдущего закрытия.

Как показали данные Национального бюро статистики Китая, загрузка местных НПЗ в январе-феврале выросла на 7,3 процента в годовом сравнении до 93,4 миллиона тонн.

Добыча нефти в Китае в отчётный период, напротив, снизилась на 1,9 процента до 30,37 миллиона тонн, что эквивалентно 3,77 миллиона баррелей в сутки.

Среди других факторов поддержки аналитики называют не дотянувший до прогнозов недельный прирост запасов сырья в США.

Запасы нефти увеличились на 1,2 миллиона баррелей до 428 миллионов за неделю к 9 марта, тогда как аналитики предсказывали прирост на 2 миллиона баррелей, сообщил накануне Американский институт нефти (API).

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня вечером.