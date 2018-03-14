Цены на нефть малоподвижны, хорошая статистика из Китая поддержала рынок

Цены на нефть малоподвижны утром среды после снижения накануне.

К 8.50 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,11 процента до $64,57 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $60,74 за баррель, что на 0,05 процента выше предыдущего закрытия.

Как показали данные Национального бюро статистики Китая, загрузка местных НПЗ в январе-феврале выросла на 7,3 процента в годовом сравнении до 93,4 миллиона тонн.

Добыча нефти в Китае в отчётный период, напротив, снизилась на 1,9 процента до 30,37 миллиона тонн, что эквивалентно 3,77 миллиона баррелей в сутки.

Среди других факторов поддержки аналитики называют не дотянувший до прогнозов недельный прирост запасов нефти в США.

Запасы нефти увеличились на 1,2 миллиона баррелей до 428 миллионов за неделю к 9 марта, тогда как аналитики предсказывали прирост на 2 миллиона баррелей, сообщил накануне Американский институт нефти (API).

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

Дальнейший подъём рынка продолжают сдерживать ожидания роста предложения сырья из США, считают эксперты в отрасли.

“Непрекращающийся рост добычи в США по-прежнему представляет серьёзную угрозу ценам на нефть”, – сказал Стивен Иннес из OANDA.

EIA в своём мартовском обзоре повысило прогноз добычи нефти в США в 2018 году.

Ведомство ожидает, что объём производства сырья в США в среднем вырастет более чем на 120.000 баррелей в сутки до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвёртому кварталу этого года. Предыдущий прогноз предполагал рост до 11,04 миллиона баррелей в сутки.