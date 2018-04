Фондовая Азия завершили торги в плюсе

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в зеленой зоне. Индексы выросли на ожиданиях позитивного сезона отчетности и оптимистичных геополитических сигналах.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,7%.

Участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, иена на этом фоне дешевеет - инвесторы рассчитывают на потепление отношений между двумя странами и стабилизацию в регионе, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, Д.Трамп объявил, что США начали прямые переговоры с КНДР на "чрезвычайно высоком уровне" в рамках подготовки к двустороннему саммиту. Позднее в среду он подтвердил, что глава ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря США, на прошлой неделе совершил секретный визит в Пхеньян и лично встретился там с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Японский Nikkei 225 вырос на 1,4 %, более широкий индикатор Topix - на 1,1%, оба индикатора достигли самых высоких отметок за четыре недели. Япония в марте увеличила экспорт на 2,1% в годовом выражении, более чем вдвое слабее прогноза (около 5%), а импорт неожиданно снизился на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%, индийский Sensex - 0,4%, южнокорейской KOSPI - 1,1%.

Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%. Доходность 10-летних гособлигаций Китая снизилась самыми быстрыми темпами с июня после того, как накануне китайский ЦБ снизил норму резервирования для банков, чтобы поддержать кредитование.

Акции китайских автопроизводителей подешевели, поскольку правительство КНР планирует снять ограничение на долю иностранных компаний в местных СП по производству автомобилей к 2022 году, что, как ожидается, обеспечит значительную поддержку зарубежным автопроизводителям на крупнейшем авторынке мира.

Котировки ценных бумаг Guangzhou Automobile рухнули на 8,6% на торгах в Шанхае, Zhengzhou Yutong - на 4,4%. В Гонконге бумаги Brilliance China Automotive подешевели на 9,4%.

Индекс китайских банков поднялся на 0,8% после объявления о снижении нормы резервирования. Bank of China и Agricultural Bank of China прибавили по 0,8%, Industrial & Commercial Bank of China - 1,6%.

На фоне ослабления иены в Японии выросли курсы акций экспортеров, включая производителей автомобилей: цена бумаг Toyota повысилась на 0,7%, Nissan - на 0,4%. Капитализация Sony увеличилась на 1,6%, Panasonic - на 1,5%, Toshiba - на 0,7%.

Котировки ценных бумаг второго по величине горнодобывающего концерна мира Rio Tinto на торгах в Сиднее выросли на 3,4%. Rio Tinto существенно повысил добычу железной руды и сообщил о возможности изменения производства алюминия в 2018 году в связи с санкциями США против его российского партнера "РусАла".