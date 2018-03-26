Большинство азиатских рынков акций завершило торги на подъеме

Большинство рынков акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги ростом на фоне некоторого ослабления опасений относительно торговой войны между США и Китаем.

США не испытывают страха перед возможной торговой войной с Китаем, связанной с планами США повысить ввозные пошлины на импортируемые из КНР товары, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы намерены продолжить дело с пошлинами, мы над этим работаем. Как сказал президент Трамп, мы не боимся торговой войны, хотя она и не является нашей целью", - сказал министр в эфире телеканала Fox News. Он не исключил, что Вашингтону и Пекину удастся прийти к какому-то "приемлемому соглашению, под которым президент поставит свою подпись".

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3% после падения на 3,5% по итогам прошедшей недели, сообщает MarketWatch.

Индекс Shanghai Composite по итогам торгов потерял 0,6%, заканчивая "в минусе" четвертый день подряд. В то же время гонконгский Hang Seng увеличился на 0,79%, что стало максимальным повышением за две недели.

Акции China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) подорожали на 5,2%. Нефтяная компания объявила о намерении выплатить рекордные дивиденды после повышения чистой прибыль в 2017 году.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings на гонконгской бирже повысился на 1,6%.

Между тем котировки акций инвестиционной компании KWG Property Holding Ltd., работающей в сфере недвижимости, рухнули на 5%.

Бумаги Agricultural Bank of China подешевели на 0,7%. Банк, входящий в "большую четверку" финкомпаний КНР, увеличил чистую прибыль в 2017 году на 5% - до 193 млрд юаней ($30,8 млрд). Результат совпал с предварительными данными, объявленными две недели назад.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился по итогам третьей сессии подряд - на 0,52%, до минимальной отметки с 11 октября прошлого года.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась соответственно на 0,6% и 0,2%.

Котировки акций четверки крупнейших австралийских банков также опустились: Westpac Banking - на 0,6%, National Australia Bank - на 0,7%, Australia & New Zealand Banking - на 0,65%, Commonwealth Bank of Australia -на 1,1%.

Между тем японские Nikkei 225 и Topix за день увеличились соответственно на 0,72% и 0,38%. Позитивное влияние на рынок оказало, в частности, ослабление курса иены.

Наиболее существенно выросла рыночная стоимость химический компаний, в том числе Shin-Etsu Chemical - на 2,5%, Unicharm - на 3,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,84%.

Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix выросла на 1,1% и 1,1% соответственно.

Кроме того, на 2% подорожали акции сталепроизводителя Posco. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал документ, откладывающий до 1 мая введение заградительных пошлин на сталь и алюминий из ряда государств-союзников, в число которых входит Южная Корея.