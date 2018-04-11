Фондовые индексы АТР завершили сессию в среду без единой динамики

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в среду без единой динамики, при этом китайский рынок вырос.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился относительно уровня на закрытие предыдущих торгов. Энергетический сектор продемонстрировал наиболее существенный подъем вслед за ростом цен на нефть.

Инвесторы позитивно восприняли сигналы США и Китая о том, что они открыты к торговым переговорам, сообщает MarketWatch.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник пообещал активно развивать политику открытости страны для внешнего мира. Ранее ряд высокопоставленных представителей правительства США высказались по поводу ситуации с Китаем, причем тон их заявлений значительно смягчился.

Однако, несмотря на ослабление опасений относительно торговой войны, волатильность на фондовых рынках сохранится по крайней мере до конца мая, то есть до планируемых сроков введения импортных пошлин в США, полагает старший инвестиционный аналитик Bank of Singapore Джеймс Чео.

Аналитики Morgan Stanley понизили на 2-7% целевые уровни для семи азиатских фондовых индексов, включая Topix и Hang Seng, из-за неопределенности в отношении протекционизма в мире и ужесточения денежно-кредитной политики в США и Китае. Наиболее существенно были ухудшены прогнозы для MSCI China и CSI 300.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов уменьшились соответственно на 0,49% и 0,38%.

Наиболее существенно подешевели акции ритейлеров. В том числе цена бумаг J.Front Retailing Co. упала на 9,3% (максимальное снижение за семь лет) из-за слабого прогноза прибыли компании.

Курс ценных бумаг производителей бытовой электроники Sony Corp. и Panasonic Corp. снизился соответственно на 1,1% и 0,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi в среду опустилось на 0,27%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день снизился на 0,48%.

Дешевеют акции четверки крупнейших австралийских банков: Westpac Banking - на 1,4%, National Australia Bank - на 1,1%, Australia & New Zealand Banking - на 1,1% и Commonwealth Bank of Australia - на 1%.

При этом рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась на 1,9% и 1,3% соответственно.

Между тем китайский фондовый рынок находился на позитивной волне в среду. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,56%, гонконгский Hang Seng - на 0,55%.

Народный банк Китая объявил, что в этом году иностранным компаниям будет предоставлен более широкий доступ к банковскому и страховому секторам страны, а также к рынку ценных бумаг. При этом до конца текущего года планируется запустить торговлю между Шанхайской и Лондонской фондовой биржами.

Цена акций Sinopharm Group Co. рухнула на торгах в Гонконге на 16,9%, в результате чего капитализация фармацевтической компании за день сократилась на $2,6 млрд. Sinopharm снизила чистую прибыль в первом квартале примерно на 30%.