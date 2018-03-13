Нефть дешевеет из-за ожиданий дальнейшего роста добычи в США

Цены на нефть снижаются на вечерних торгах понедельника из-за ожиданий дальнейшего роста добычи сырья в США.

К 17.05 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,98 процента до $64,85 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $61,40 за баррель, что на 1,03 процента ниже предыдущего закрытия.

В ходе предыдущей торговой сессии поддержкой котировкам стали сокращение числа буровых и хорошая трудовая статистика в США.

Число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе снизилось на 4 штуки до 796, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

В то же время Управление энергетической информации (EIA) в своём мартовском обзоре повысило прогноз добычи нефти в США в 2018 году.

Ведомство ожидает, что объём производства сырья в США в среднем вырастет более чем на 120.000 баррелей в сутки до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвёртому кварталу этого года. Предыдущий прогноз предполагал рост до 11,04 миллиона баррелей в сутки.