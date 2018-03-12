Нефть торгуется без внятной динамики

Цены на нефть малоподвижны утром в понедельник: поддержкой котировкам стали снижение числа буровых установок и хорошая трудовая статистика в США.

К 9.15 фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,06 процента до $65,53 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $62,05 за баррель, что на 0,02 процента выше предыдущего закрытия.

Число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе снизилось на 4 штуки до 796, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

В то же время Управление энергетической информации (EIA) в своём мартовском обзоре повысило прогноз добычи нефти в США в 2018 году.

Ведомство ожидает, что объём производства сырья в США в среднем вырастет более чем на 120.000 баррелей в сутки до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвёртому кварталу этого года. Предыдущий прогноз предполагал рост до 11,04 миллиона баррелей в сутки.

Помимо сокращения числа буровых, поддержкой рынку стала хорошая трудовая статистика в США, считают аналитики.

Согласно данным министерства труда страны, число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в феврале увеличилось на 313.000.

Безработица осталась на прежнем уровне – 4,1 процента.