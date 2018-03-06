Нефть держит плюс при прогнозе хорошего спроса, оптимистичной риторике ОПЕК

Цены на нефть удерживают плюс утром во вторник: поддержкой котировкам стали прогноз крепкого спроса на сырьё, а также оптимистичная риторика ОПЕК.

К 9.00 фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,15 процента до $65,64 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $62,68 за баррель, что на 0,18 процента выше предыдущего закрытия.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть будет расти в ближайшие пять лет, тогда как добыча сырья в странах ОПЕК будет расти гораздо более медленными темпами.

Слова генерального секретаря организации Мухаммеда Баркиндо на полях отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне также поддержали рынок, считают эксперты в отрасли.

Баркиндо назвал соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти нерушимым, сравнив его с Гибралтарской скалой.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

Соглашение действует до конца текущего года.

Аналитики BMI Research, в свою очередь, пересмотрели в сторону повышения прогноз цены европейского эталона Brent до $67 за баррель в 2018 году.