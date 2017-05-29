Число буровых установок в США выросло 19-ю неделю подряд

Число буровых установок в США увеличилось девятнадцатую неделю подряд, но темпы роста в мае снизились до минимума с октября из-за подешевевшей нефти, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых установок в США выросло за неделю, завершившуюся 26 мая, на 2 штуки до 722 против 316 годом ранее. Это самый высокий показатель с апреля 2015 года.

Фьючерсы на американскую нефть WTI сегодня торгуются ниже $50 за баррель после снижения на 5 процентов в четверг, вызванного решением ОПЕК+ продлить глобальный пакт на 9 месяцев и сохранить объём сокращения на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Это решение разочаровало некоторых инвесторов, которые ждали, что добытчики решатся на более масштабное сокращение производства ради борьбы с избытком нефти на мировом рынке.

Некоторые аналитики прогнозируют, что продление сроков сокращения нефтедобычи ОПЕК+ приведёт к росту производства сланцев в США, расходы на которое заметно снизились.

Эксперты Cowen & Co, в свою очередь, отметили, что 60 компаний, занимающихся разведкой и добычей, в среднем планируют увеличить расходы на 51 процент в 2017 году по сравнению с предыдущим годом.