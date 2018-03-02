Доллар дешевеет к евро, иена дорожает на заявлениях главы Банка Японии

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно евро на опасениях, что планы американского президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия спровоцируют волну глобального протекционизма и нанесут ущерб экономике страны.

По состоянию на 9:24 курс евро к доллару увеличился до $1,2272 по сравнению с $1,2267 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены на то же время опустилась до 105,83 иены со 106,24 иены накануне.

За евро к 9:24 давали 129,84 иены против 130,32 иены накануне.

Глава японского ЦБ Харухико Курода, выступая в парламенте в пятницу, заявил, что Банк Японии начнет рассматривать сворачивание мер стимулирования (exit strategy) в 2019 финансовом году, который начнется 1 апреля 2019 года. На этом фоне рост курса иены к доллару усилился.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в пятницу теряет 0,1%.

Для доллара, однако, не все потеряно, говорит главный трейдер Silicon Valley Bank Мин Транг.

"Есть возможность его дальнейшего укрепления. Федрезерв может поднять ставку 4 раза в этом году, и темпы нормализации политики по-прежнему будут считаться постепенными", - цитирует эксперта MarketWatch.

Четыре повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2018 году все еще означают постепенный и плавный подъем, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли на конференции в Бразилии.

Ранее на этой неделе новый глава Федрезерва Джером Пауэлл не говорил о четырех повышениях напрямую, но инвесторы и аналитики решили, что его заявления о сильном росте экономики США и позитивном прогнозе для нее следует трактовать именно таким образом.