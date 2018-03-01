Доллар стабилен в паре с евро и фунтом

Доллар США, завершивший февраль существенным ростом относительно евро и фунта стерлингов, стабилен относительно обеих валют в четверг.

По состоянию на 9:23 курс евро составил $1,2191 по сравнению с $1,2194 на закрытие предыдущей сессии

Курс фунта на то же время - $1,3757 против $1,3760 накануне.

В феврале курс евро относительно американской валюты упал на 1,7%, фунта стерлингов - на 3%.

Курс евро к иене к 9:23 поднялся до 130,18 иены против 130,08 иены накануне.

Иена, подорожавшая в прошлом месяце на 2,3% к доллару, слабо дешевеет в четверг.

Курс доллара поднялся до 106,78 иены против 106,68 иены накануне.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов менее 0,1%. В феврале значение индекса увеличилось на 1,7%, что стало первым повышением с октября и наилучшим ростом с февраля прошлого года.

Более широкий WSJ U.S. Dollar Index завершил минувший месяц подъемом на 1,1%.

Внимание трейдеров направлено на выступление нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената, запланированное на четверг.

Слова Дж.Пауэлла, прозвучавшие в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США во вторник, были восприняты инвесторами как сигнал того, что центробанк намерен действовать более агрессивно в плане повышения процентных ставок, что спровоцировало падение фондовых рынков и укрепление доллара.

"Сильная оценка состояния американской экономики со стороны Дж.Пауэлла поддерживает доллар", - цитирует MarketWatch аналитика Hantec Markets Ричарда Перри.

Новый глава ФРС, по словам эксперта, "уверен в том, что инфляция в США движется к целевому показателю Федрезерва при том, что зарплаты в стране начали расти".