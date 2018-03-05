Европейские фондовые индикаторы преимущественно растут, итальянский индекс снижается из-за выборов

Фондовые индексы Западной Европы начали торги в понедельник в красной зоне из-за результатов итальянских выборов, но затем перешли к росту.

Евро также перешел от снижения к росту в паре с долларом, прибавив 0,1%, но продолжает падение к иене и швейцарскому франку, пишет MarketWatch.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB к 12:22 потерял 1,3%.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,2%, германский DAX - на 0,3%. Британский FTSE 100 вырос на 0,4%.

Ни одна из итальянских партий не получила весомого большинства в парламенте по итогам прошедших в воскресенье всеобщих выборов. Данные по итогам подсчета бюллетеней в 74% округов показывают, что движение "Пять звезд" набрало 31,6% голосов и стало лидером среди партий. При этом правоцентристская коалиция во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони получила 37,6% голосов, из которых 18,2% были отданы за партию евроскептиков "Лига Севера".

За левоцентристскую демократическую партию во главе с Маттео Ренци проголосовали 19,2% избирателей.

Германия в минувшие выходные завершила процесс формирования правительства, тянувшийся с сентября. Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовало за создание большой коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.

На рынках сохраняются опасения потенциальной торговой войны, связанной с решением президента США Дональда Трампа ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия.

Согласно окончательным данным IHS Markit, рост деловой активности в еврозоне продолжился в феврале, но более сдержанными темпами. Сводный индекс деловой активности в еврозоне в феврале вырос до максимального уровня почти за семь лет. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в прошлом месяце пересмотрен до 57,1 пункта с ранее объявленных 57,5 пункта, в январе его значение было рекордным - 58,8 пункта.

Индекс в сфере услуг упал с исторического максимума в 58 пунктов в январе до 56,2 пункта в феврале, ранее сообщалось о снижении до 56,7 пункта.

В обоих случаях аналитики не ожидали пересмотра предварительных данных.

В Германии сводный PMI опустился с 59 до 57,6 пункта, в сфере услуг значение индикатора уменьшилось до 55,3 с 57,3 пункта.

Как показали окончательные данные, во Франции сводный PMI упал в феврале с 59,6 пункта до 57,3 пункта. PMI в сфере услуг опустился с 59,2 до 57,4 пункта.

Британский сводный PMI в феврале увеличился до 54,5 с 53,5 пункта. В сервисной отрасли индикатор повысился до 54,5 с 53 пунктов. Консенсус-прогнозы предполагали более слабый подъем - до 53,3 и 53,6 пункта соответственно.

Цена акций французского страховщика Axa SA рухнула на 7,2% после объявления о покупке американской XL Group за $15,3 млрд. Инвесторы сочли премию в 33% к цене XL Group на закрытие торгов 2 марта излишне высокой.

Рыночная стоимость британского газетного издательства Trinity Mirror поднялась на 1,6%. Доналоговая прибыль в 2017 году выросла на 7,1%, хотя выручка снизилась и была несколько слабее прогнозов рынка.

Котировки ценных бумаг британской аутсорсинговой компании Interserve подскочили на 13% на сообщениях Daily Telegraph о том, что Emerald Investment Partners планирует поддержать проблемную компанию. По данным издания, Emerald скупает долги Interserve на вторичном рынке.

Акции ArcelorMittal на торгах в Амстердаме подорожали на 0,9%. Президентом группы компаний станет Адитья Миттал - сын ее CEO Лакшми Миттала. В настоящее время А.Миттал занимает пост финдиректора группы, который он сохранит, и гендиректора ее европейского подразделения.