Европейские рынки начали квартал ростом, акции испанских банков упали после референдума

Испанский фондовый рынок просел в понедельник после референдума о независимости Каталонии, оказавшись ниже более широкого европейского рынка, на фоне падения бумаг банков из-за политической неопределенности.

Панъевропейский индекс STOXX 600 начал четвертый квартал ростом на 0,2 процента благодаря укреплению акций туристических компаний, а также подъему бумаг горнодобывающих предприятий на фоне роста цен на металлы.

В то же время испанский индекс IBEX опустился на 0,85 процента, после того как жители Каталонии проголосовали за независимость автономии, несмотря на то, что полиция применила силу в попытке помешать референдуму.

Акции испанских банков резко подешевели при открытии, потеряв от 1,8 до 3,2 процента и подтолкнув вниз индекс IBEX. Худшую динамику показывают акции базирующихся в Каталонии банков Banco Sabadell и Caixabank.

Среди компонентов STOXX акции компании BIC, которая специализируется на выпуске канцелярских товаров, зажигалок и бритвенных станков, упали на 8,9 процента, так как компания снизила прогноз продаж на 2017 год на фоне худших, чем ожидалось, результатов на рынках США и Латинской Америки.

В лидерах роста оказались акции EasyJet, Ryanair и Lufthansa, прибавившие от 2,4 до 3,3 процента, после того как британская авиакомпания Monarch Airlines объявила о прекращении всех своих полетов, в результате чего десятки тысяч авиапассажиров застряли в аэропортах за рубежом.

Акции компаний, работающих в сфере отдыха и туризма подскочили на 1,2 процента, благодаря перспективе раздела акций Monarch между авиакомпаниями.