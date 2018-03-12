Большинство фондовых рынков Европы торгуется в плюсе

Большинство фондовых индексов Западной Европы повышаются в понедельник вслед за азиатскими площадками, поскольку опасения, связанные с угрозой мировой торговой войны, уступили место оптимизму в отношении экономики.

Представители стран Евросоюза без учета Великобритании (ЕС-27) на этой неделе обсудят позицию блока в отношении выхода Великобритании (Brexit).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 растет шестую сессию подряд, к 12:00 мск в понедельник он поднялся на 0,2%, до 379,08 пункта. Столь длительного ралли не наблюдалось с октября.

Германский DAX прибавил 0,5%, французский CAC 40 0,1%, итальянский FTSE MIB - 0,2%.

Вместе с тем британский FTSE 100 снижается менее чем на 0,1% на фоне укрепления фунта к доллару на 0,2%.

Котировки акций Innogy и RWE подскочили более чем на 12% в ходе торгов во Франкфурте. Германский E.ON достиг принципиальной договоренности с RWE о покупке компании Innogy через масштабный обмен активами. Курс ценных бумаг E.ON вырос на 5,2%.

Бумаги британской инжиниринговой группы GKN подорожали на 2,5% после того, как Melrose повысила предложение о поглощении компании на 9,5%, до 8,1 млрд фунтов ($11,2 млрд). GKN объявила, что оценивает обновленное предложение Melrose. Акции Melrose подешевели на 0,7%.

Цена акций Deutsche Bank повысилась на 0,5%. Крупнейший банк Германии разместит в рамках IPO 20% подразделения в сфере управления активами - DWS, рассчитывая привлечь в сделки от 1,2 млрд до 1,44 млрд евро.

Бумаги Siemens AG выросли в цене на 0,6%. Германский концерн и французская Areva согласились выплатить 450 млн евро финской Teollisuuden Voima Oyj (TVO), чтобы компенсировать 10-летнюю задержку в строительстве 3-го энергоблока АЭС Олкилуото.

Рыночная стоимость Hochtief уменьшилась на 0,8%. Испанский регулятор в понедельник одобрил сделку по приобретению Hochtief испанского оператора платных автодорог Abertis. Акции Abertis подорожали на 0,3%.