Фондовый рынок Европы падает в четверг в ожидании заявлений главы ФРС

Европейские фондовые индексы падают в четверг в ожидании выступления нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов в четверг снизился на 0,9% - до 376,05 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,6%, французский CAC 40 - на 1%, германский DAX - на 1,5%, испанский IBEX 35 - на 1%, итальянский FTSE MIB - на 0,8%.

Слова Дж.Пауэлла, прозвучавшие в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США во вторник, были восприняты инвесторами как сигнал того, что американский центробанк намерен действовать более агрессивно в плане повышения процентных ставок, что спровоцировало падение фондовых рынков и укрепление доллара.

"Становится все более очевидно, что глобальные фондовые рынки остаются очень чувствительными к перспективам усиления инфляции и процентных ставок, - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга. - Заявления Пауэлла усиливают опасения, связанные с возможностью увеличения ставок в США в этом году, что создает понижательные риски для фондовых рынков".

Данные IHS Markit, опубликованные в четверг, указали на замедление темпов роста производственной активности в еврозоне в минувшем месяце.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе еврозоны в феврале опустился до 58,6 пункта с 59,6 пункта в январе, оказавшись чуть лучше предварительной оценки в 58,5 пункта. Значение индекса снизилось максимальными за два года темпами по сравнению с концом прошлого года (60,6 пункта в декабре) на фоне ухудшения экспортных заказов в регионе.

Главный экономист Markit Крис Уильямсон ожидает, что темпы роста активности в промсекторе еврозоны продолжат ослабляться в ближайшие месяцы.

Ослабление притока заказов сдерживает создание рабочих мест, и "это поддерживает мнение о том, что пик промышленной активности уже позади", говорит К.Уильямсон.

Промышленный PMI в Германии в феврале снизился до 60,6 пункта с 61,1 пункта в январе, во Франции - уменьшился до 55,9 пункта с 58,4 пункта.

В Великобритании PMI промсектора в прошедшем месяце опустился незначительно - до 55,2 пункта с 55,3 пункта в январе.

Тем временем безработица в 19 странах еврозоны в январе осталась на уровне 8,6%, который является самым низким с января 2009 года, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Согласно пересмотренным данным, в декабре 2017 года показатель составлял 8,6%, а не 8,7%, как было объявлено ранее.

Котировки акций горнодобывающих компаний опускаются в четверг. Бумаги Anglo American подешевели в ходе торгов на 0,2%, Antofagasta - на 0,1%, BHP Billiton - на 0,1%.

Акции рекламного концерна WPP упали в цене почти на 15%. Компания, увеличившая прибыль и выручку в 2017 году, заявила, что старт 2018 года был слабым. Тем не менее WPP ожидает, что ее выручка в этом году останется стабильной.

Стоимость бумаг производителя строительных материалов CRH увеличилась на 2,8% на сильной отчетности компании за минувший год.

Цена акций британской Sky, объявившей о партнерстве с Netflix, прибавляет менее 0,1%.

Капитализация британского производителя электроники Laird взлетела на 73% после того, как компания сообщила о ее покупке американским фондом прямых инвестиций Advent International за 1 млрд фунтов ($1,38 млрд).

Акции Suez SA подешевели на 1,7%. Компания подтвердила опубликованную в январе предварительную отчетность, согласно которой ее чистая прибыль в прошлом году снизилась на 23%, до 302 млн евро.