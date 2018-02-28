Фондовые индексы Европы продолжают снижение в среду

Европейские фондовые индексы продолжают снижение в среду вслед за площадками США и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), участники рынка зациклились на возможности четырех повышений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2018 году и теперь ждут, что выступления руководителей Федрезерва на этой неделе подтвердят или опровергнут эту точку зрения.

Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник не говорил о четырех повышениях напрямую, но инвесторы и аналитики решили, что его заявления о сильном росте экономике и позитивном прогнозе для нее следует трактовать именно таким образом.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился в ходе торгов на 0,2% - до 381,46 пункта.

Британский FTSE 100, французский CAC 40 и германский DAX опустились примерно на 0,2%, итальянский FTSE MIB почти не изменился.

Парламентские выборы в Италии, которые пройдут 4 марта, остаются фоновым риском для европейских рынков. По мнению аналитиков Janus Henderson, итальянские выборы - "марафон рисков, а не спринт; в зависимости от их результата неопределенность может затянуться не то что на месяцы, на годы".

Как стало известно в среду, оценка роста ВВП Франции в четвертом квартале повышена с 2,4% до 2,5% в годовом выражении - максимума с первого квартала 2011 года. При этом потребительские расходы во Франции неожиданно упали в январе на 1,9% по сравнению с декабрем, хотя эксперты рассчитывали на их увеличение на 0,4%. Инфляция во Франции замедлилась с 1,5% в январе до 1,3% в декабре, тогда как рынок ожидал сохранения ее темпов.

Ослабление инфляции затронуло и другие страны еврозоны, включая Италию и Португалию. Предварительная оценка роста потребительских цен в регионе равнялась 1,2% - это минимум с 2016 года.

Сокращение числа безработных в Германии в феврале превысило прогноз, составив 22 тыс. против ожидавшихся 17 тыс. Безработица в Германии, как и предполагалось, осталась на уровне 5,4%, минимальном с момента воссоединения страны в 1990 году.

Доверие инвесторов к экономике Швейцарии ухудшилось в феврале до минимума за шесть месяцев.

Котировки акций европейских горнорудных компаний и сырьевых трейдеров падают из-за слабых данных о деловой активности в Китае: Rio Tinto потеряла 2,7%, BHP - 2,5%, Glencore - 2,3%, Anglo American - 2,2%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума за 19 месяцев, в сфере услуг - до самого низкого уровня за 4 месяца.

Значение промышленного PMI опустилось до 50,3 пункта с 51,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Аналитики в среднем ожидали гораздо менее значительного уменьшения PMI - до 51,2 пункта, сообщает The Wall Street Journal. Падение частично объясняется меньшим количеством рабочих дней из-за празднования Нового года по китайскому календарю, который в этом году попал на февраль.

Тем не менее индекс продолжает уже более чем 1,5 года оставаться выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Бумаги германской химкомпании Bayer AG подешевели на 3,2%. Чистая прибыль компании в четвертом квартале сократилась на 67%, выручка снизилась на 2,6%, оба показателя были ниже консенсус-прогнозов.

Слабая отчетность также привела к падению стоимости акций британской вещательной компании ITV на 5,9% и строительной фирмы Taylor Wimpey - на 3,8%.

Вместе с тем бумаги британского страховщика Admiral Group Plc подорожали на 2,9%. Компания объявила о росте прибыли в 2017 году на 45% благодаря позитивным результатам в сфере автострахования.