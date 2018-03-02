Рынки акций Европы падают на опасениях "торговых войн" с США

Европейские фондовые индексы падают в четверг. Инвесторы опасаются роста глобального протекционизма после заявления американского президента Дональда Трампа о намерении США ввести высокие пошлины на импорт стали и алюминия.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в ходе торгов в пятницу снизился на 1,2% - до 370,3 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,7%, французский CAC 40 - на 1,6%, германский DAX - на 1,9%, испанский IBEX 35 - на 1,2%, итальянский FTSE MIB - на 1,8%.

Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с главами американских металлургических компаний в Белом доме пообещал ввести значительные пошлины на ввоз в страну алюминия и стали. Как ожидается, пошлина на импорт стали составит 25%, алюминия - 10%.

В ответ на это Еврокомиссия заявила, что в ближайшие дни сделает предложения по контрмерам в отношении США, чтобы уравновесить ситуацию.

Экономическое объединение производителей стали ФРГ призвало Еврокомиссию применить инструменты ВТО в отношении США. По мнению немецкой организации, планы американского президента в отношении пошлин на сталь и алюминий нарушают правила ВТО.

Перспектива глобальных торговых войн неблагоприятна, в первую очередь, для германской экономики, в значительной мере ориентированной на экспорт.

"Решение Трампа встревожило рынки, - цитирует MarketWatch аналитика London Capital Group Джаспера Лоулера. - Трейдеры были сфокусированы на ожиданиях для процентных ставок и недавней волатильности, и никто не был готов к перспективам торговых войн".

Котировки акций сталепроизводителей и автомобильных компаний являются лидерами падения в пятницу.

Бумаги Thyssenkrupp подешевели в ходе торгов на 1,1%, ArcelorMittal - на 3%.

ArcelorMittal и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation создали СП для покупки Essar Steel India Ltd., которое выставлено на продажу в рамках процедуры банкротства, сообщили две компании. Essar Steel является четвертым по величине производителем стали в Индии.

Стоимость акций Rio Tinto опустилась на 1,7%. Австралийский регулятор подал судебный иск против Rio Tinto и двух бывших топ-менеджеров компании, обвинив их в том, что они ввели в заблуждение инвесторов относительно стоимости угольных активов в Мозамбике, приобретенных в 2011 году за $4 млрд.

Котировки бумаг Fiat Chrysler Automobiles, Daimler, PSA и BMW снизились соответственно на 5,4%, 2,2%, 2,1% и 1,3%.

Цена акций британского Rolls-Royce Holdings упала на 1,2% на опасениях, что введение высоких пошлин на импорт стали и алюминия в США затронет и британскую промышленную группу.

Капитализация LafargeHolcim Ltd. снизилась на 3,9%. Компания сообщила о списании активов стоимостью 3,8 млрд швейцарских франков ($4,1 млрд), что включает списание гудвилла и переоценку активов. В связи с этим компания зафиксировала чистый убыток в размере 1,68 млрд франков по итогам 2017 года.

Гендиректор LafargeHolcim Ян Ениш представил новую стратегию на следующие пять лет с новыми финансовыми целями. Компания сфокусирует деятельность на 35 рынках и продаст активы на сумму не менее 2 млрд франков в течение 2019 года.