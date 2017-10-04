Последнее обновление: 04.10.2017 11:36

Рынки акций Европы разнонаправленны; биржа Испании, банки под давлением

Европейские фондовые рынки разнонаправленны в среду, несмотря на подъем Уолл-стрит до рекордных пиков, при этом испанская биржа и бумаги банков подверглись давлению на фоне кризиса в Каталонии, в то время как немецкий DAX обновил рекордный максимум.

К 11.00 панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,1 процента, немецкий DAX набрал 0,2 процента, французский CAC 40 потерял 0,16 процента, а британский FTSE 100 подрос на 0,05 процента.

Бумаги базирующегося в Каталонии банка Banco Sabadell снизились на 2 процента, акции Bankia, Bankinter, Santander и BBVA также торговались в минусе.

Снижение акций испанских банков ударило по банковскому индексу еврозоны, который потерял 1,5 процента и может показать максимальный спад за две недели.

Энергосектор опустился на 0,5 процента из-за снижения цен на нефть.

Оптимистичные данные из США способствовали росту бумаг немецких автопроизводителей: акции Volkswagen укрепились на 1,9 процента, а Daimler - на 1,5 процента.

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