Доллар США дорожает к евро и иене

Доллар США продолжает умеренно подниматься к евро и иене в ходе торгов в среду в ожидании публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Инвесторы ждут публикации протокола январского заседания Федрезерва, который будет обнародован в среду в 22:00, надеясь получить новые сигналы относительно темпов дальнейшего повышения базовой процентной ставки в стране.

Также важным для ФРС событием станет выступление нового главы центробанка Джерома Пауэлла, которое состоится на следующей неделе.

"Инвесторы сокращают короткие позиции по доллару и остальным валютам в паре с иеной, - говорит управляющий директор Mitsubishi UFJ Trust & Banking Сунтаро Икесима. - Трейдеры не готовы делать прогнозы относительно дальнейшего направления рынка до публикации протокола Федрезерва и выступления Дж.Пауэлла".

Евро по состоянию на 9:27 снизился к доллару до $1,2327 по сравнению с $1,2337 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены увеличился до 107,73 иены против 107,33 иены накануне. Стоимость евро к иене поднялась до 132,80 иены по сравнению со 132,41 иены по итогам предыдущих торгов.

Между тем австралийский доллар в ходе сессии активно поднимался на статданных по рынку труда Австралии, показавших рост зарплат в четвертом квартале на 0,6% в поквартальном выражении и на 2,1% в годовом. Инвесторы ожидали увеличения первого показателя на 0,5%, второго - на 2%.

Однако потом нацвалюта возобновила снижение и по состоянию на 9:27 доллар США вырос до 1,2731 австралийского доллара по сравнению с 1,2684 на закрытие предыдущей сессии. При этом доллар США снижался до 1,2663 австралийского доллара.