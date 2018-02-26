Доллар дешевеет к евро и иене

Доллар США дешевеет относительно евро и иены в понедельник на фоне снижения доходностей US Treasuries в ожидании первого выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе в качестве главы Федрезерва, которое состоится позднее на этой неделе.

В преддверии этого выступления Федеральная резервная система (ФРС) обнародовала полугодовой доклад по кредитно-денежной политике, из которого инвесторы сделали вывод, что американский Центробанк не планирует ускорять темпы повышения базовой процентной ставки в 2018 году, пишет MarketWatch.

Это способствовало снижению доходностей US Treasuries, рост которых был одной из причин недавнего спада на фондовом рынке. Процентная ставка десятилетних казначейских облигаций США опустилась в пятницу до 2,87% годовых.

ФРС по-прежнему придерживается прогноза, согласно которому, инфляция в США приблизится к целевому показателю в 2% в текущем году. Темпы повышения зарплат в США являются не слишком быстрыми, несмотря на очень низкую безработицу, говорится в докладе в ФРС.

Поддержку иене оказали заявления главы Банка Японии Харухико Куроды, выступавшего в понедельник в парламенте. Он подтвердил, что ЦБ не планирует пересматривать текущую денежно-кредитную политику и продолжает таргетировать инфляцию на уровне 2%.

По состоянию на 9:11 евро вырос к доллару до $1,2326 по сравнению с $1,2295 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно иены снизился до 106,55 иены против 106,89 иены накануне.

Японская валюта к этому времени подросла к евро до 131,36 иены против 131,41 иены по итогам предыдущей сессии.