Доллар стабилизировался, но беспокойство о дефиците и инфляции сохраняется

Доллар стабилизировался во вторник, отступив от трехлетнего минимума к корзине основных мировых валют, хотя на рынке сохраняется беспокойство по поводу того, что увеличение бюджетного дефицита в США может подорвать экономику.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 8:30 находился около отметки 89,332, торгуясь более чем на 1 процент выше трехлетнего минимума 88,251, достигнутого в пятницу.

Американская валюта дешевела в последние месяцы на фоне целого ряда “медвежьих” факторов, которые нивелировали положительный импульс от повышения процентных ставок в США.

Давление на доллар, в частности, оказывает растущее беспокойство о дефиците бюджета США, который, как ожидается, увеличится более чем до $1 триллиона в 2019 году.

Экономисты говорят, что снижение налогов и увеличение расходов, запланированное президентом США Дональдом Трампом, может привести к перегреву экономики и вызвать нежелательный рост инфляции.

По отношению к иене доллар торговался вблизи 106,76 иены, на 0,16 процента выше уровня закрытия предыдущего дня, отступив от установленного в пятницу 15-месячного минимума 105,545.

Евро находился около отметки $1,2386, снизившись с пятничного максимума за три года на уровне $1,2556.

Министры финансов стран еврозоны одобрили в понедельник назначение министра экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании Луиса де Гиндоса Хурадо на пост замглавы Европейского центробанка. Де Гиндос сменит на этом посту действующего вице-президента ЕЦБ - португальца Витора Конштансиу, мандат которого истекает в мае.

Ожидания сворачивания мер стимулирования ЕЦБ были главной движущей силой ралли евро с прошлого года.

Однако в ближайшей перспективе инвесторы могут проявлять осторожность в покупке единой валюты на фоне политической неопределенности в Европе.