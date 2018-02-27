Apple планирует выпустить три новых iPhone

Компания Apple готовится выпустить в конце нынешнего года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из выпущенных до сих пор, другой — того же размера, что и iPhone X, но обновленный, а третий — с некоторыми из ключевых функций флагманского телефона, но несколько дешевле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с планами компании.

Собеседники агентства поясняют, что Apple таким образом планирует угодить своим потребителям, которые ждут от iPhone многозадачности, а также тем, кто ищет более доступную версию iPhone X.

В частности, по данным Bloomberg, большой смартфон под кодовым названием D33 получит разрешение экрана 1242x2688, а также технологию OLED. Кроме того, у него будет сканер Face ID для разблокировки экрана и проведения платежей.

Ожидается, что в большом iPhone и обновленном iPhone X используют новый процессор А12. Края этих смартфонов по-прежнему будут выполнены из нержавеющей стали. Предполагается, что обе эти модели будут представлены в золотом цвете. Apple, которая в iPhone X отказалась от этого цвета, рассчитывает привлечь больше покупателей на азиатском рынке, где золотистые смартфоны пользуются особой популярностью, отмечает Bloomberg.

Кроме того, для некоторых рынков рассматривается возможность выбора смартфонов с одной или двумя сим-картами.

Что касается бюджетной версии iPhone X, у нее будет тот же экран Edge-to-Edge, что и у iPhone X, а также сканер Face ID. Однако, чтобы удешевить модель, в ней планируется LCD-экран, аналогичный тому, что был у iPhone 8, а также алюминиевые края и черное стекло на задней панели.

Как ожидается, о своих новинках Apple традиционно объявит осенью. Пресс-секретарь компании от комментариев отказалась, добавляет агентство.