Apple приобрела сервис распознавания музыки Shazam

Apple купила сервис распознавания музыки Shazam, одно из самых популярных приложений App Store.

Компания из Купертино не стала раскрывать стоимость сделки. По данным источников издания TechCrunch, речь идет о $400 млн.

TechCrunch сообщило о грядущем поглощении Shazam еще на прошлой неделе. Apple подтвердила сделку только сейчас.

«Apple Music и Shazam по своей природе подходят друг другу, разделяя страсть к поиску новой музыки и предоставлению впечатляющего музыкального опыта пользователям», - сообщили в Apple, подтвердив, что теперь команда Shazam присоединится к ним.

По словам собеседников издания, Apple вела переговоры о покупке сервиса в течение пяти месяцев, причем начала переговоры к тому моменту, когда Shazam уже была в стадии переговоров со Snapchat и Spotify.

Приложение Shazam через микрофон устройства записывает отрывок из песни, сопоставляет со своей базой композиций и сообщает пользователю, какую именно песню он слушает. Приложение скачали более 1 млрд раз на разных устройствах.

В рамках последнего раунда финансирования Shazam оценили в более чем $1 млрд, однако Apple заплатила меньше, так как, по словам одного источника TechCrunch, «компания не смогла найти подходящую бизнес-модель для развития в долгосрочной перспективе».

«Shazam должна был заняться стримингом музыки еще годы назад, — приводит издание слова источника. — Это единственная причина, по которой сделка Apple имеет смысл».