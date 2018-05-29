СМИ назвали сроки полного перехода Apple на OLED-экраны

Компания Apple решила перейти на использование дисплеев с органическими светодиодами (OLED) во всех новых моделях, которые выйдут на рынок в 2019 году, сообщило южнокорейское издание Electronic Times со ссылкой на источники в отрасли.

По информации издания, от выпуска гаджетов с жидкокристаллическими экранами компания откажется.

По данным портала Apple Insider, компания может представить две модели с OLED-дисплеями и одну с LCD в этом году.

В настоящее время дисплеи OLED используются только во флагманской модели iPhone X, в то время как iPhone 8 и iPhone 8 Plus оснащены LCD-экранами.

Как пишет Bloomberg, новость привела к падению акций компаний, поставляющих Apple LCD-дисплеи: бумаги Japan Display Inc в моменте падали на 21%, установив антирекорд с момента выхода компании на рынок в 2014 году, а акции Sharp снизились на 4,3%. Обе компании пока не смогли перейти на производство OLED-экранов, отмечает агентство.

По мнению аналитиков агентства, отказ от LCD-дисплеев будет сложным для Apple, поскольку поставщиком OLED-экранов для высококачественных смартфонов Apple сейчас является Samsung Display Co., которая использует их также для собственных устройств и ограничивает их поставки сторонним производителям. Другой крупный производитель OLED-дисплеев LG Display Co. сообщила о трудностях с расширением производства. Компания вряд ли сможет увеличить производство OLED-дисплеев для Apple в 2019 году с 5 млн до 10 млн единиц.

В Apple не смогли оперативно прокомментировать сообщения о переходе на OLED-дисплеи, передает Reuters.

Ранее в апреле издание Digitimes сообщало, что Apple пытается договориться с Samsung о скидках на дисплеи OLED, поскольку цена экрана составляет около трети в стоимости нового смартфона и является одним из главных факторов сдерживания роста продаж. По данным издания, речь идет о заказе Apple в 2018 году около 100 млн OLED-панелей — 25 млн для iPhone X и 75 млн для новых iPhone, которые будут вскоре представлены на рынке.

В марте Bloomber сообщал, что Apple тайно разрабатывает собственный дисплей MicroLED, превосходящий по большинству параметров экран последнего iPhone X. Источники рассказали, что компания вкладывает значительные средства в разработку экранов MicroLED следующего поколения. Согласно планам разработчиков, будущие гаджеты станут более тонкими, яркими, чем текущие OLED-дисплеи, и будут отличаться низким энергопотреблением, широкой цветовой гаммой, более точным уровнем контроля над отдельными цветами и высоким разрешением.

По информации агентства, производство экрана MicroLED более сложнее, чем OLED-дисплея, поэтому серийного производства панелей Apple придется ждать несколько лет.