Apple выпустит новый бюджетный Mac mini

Американская компания Apple этой осенью планирует выпустить обновленную версию бюджетных компьютеров Mac mini, предназначенных для профессионального использования.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, обновленный Mac Mini получит новый процессор и опции памяти, что сделает его более производительным, но в то же время дорогим по сравнению с моделью предыдущего поколения за 2005 год. Сейчас эта модель стоит около $500.

Последний раз компания обновляла Mac mini в 2014 году, отмечает агентство.

Кроме того, Apple готовит к осенней презентации еще три модели iPhone, часы Apple Watch с более крупным экраном, обновленные планшеты, а также новую версию MacBook Air с 13 дюймовым дисплеем Retina.

Предполагается, что компьютерные новинки Apple будут представлены в рамках отдельного мероприятия, запланированного в октябре.