Последнее обновление: 21.08.2018 14:00

Apple выпустит новый бюджетный Mac mini

Категории: США Apple

Американская компания Apple этой осенью планирует выпустить обновленную версию бюджетных компьютеров Mac mini, предназначенных для профессионального использования.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, обновленный Mac Mini получит новый процессор и опции памяти, что сделает его более производительным, но в то же время дорогим по сравнению с моделью предыдущего поколения за 2005 год. Сейчас эта модель стоит около $500.

Последний раз компания обновляла Mac mini в 2014 году, отмечает агентство.

Кроме того, Apple готовит к осенней презентации еще три модели iPhone, часы Apple Watch с более крупным экраном, обновленные планшеты, а также новую версию MacBook Air с 13 дюймовым дисплеем Retina.

Предполагается, что компьютерные новинки Apple будут представлены в рамках отдельного мероприятия, запланированного в октябре.

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