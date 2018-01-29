Apple вдвое сократит целевой показатель производства iPhone X в I квартале - Nikkei

Apple Inc уведомила поставщиков, что вдвое сократит целевой показатель производства iPhone X в первом квартале примерно до 20 миллионов штук, сообщило издание Nikkei в понедельник без ссылки на источник.

Решение снизить показатель вызвано менее активными, чем ожидалось, продажами в праздничном сезоне в Европе, США и Китае, сообщило Nikkei.

В сообщении также говорится, что Apple, как ожидается, оставит неизменным общий целевой показатель производства менее дорогостоящих моделей - iPhone 8, iPhone 8 Plus and iPhone 7. Сейчас он составляет 30 миллионов штук.

Японское подразделение Apple в ответ на запрос Nikkei о комментарии сообщило, что уточнит подробности в головном офисе.