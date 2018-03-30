Apple разрешила отключать "замедление" iPhone

В обновлении операционной системы Apple появилась функция отключения "замедления" iPhone.

Как сообщается в пресс-релизе компании, отключить замедление можно по схеме: Настройки -> Акумулятор -> Настройки аккумулятора, предварительно обновив прошивку.

В обновлении также появились новые смайлы Animoji для iPhone X, улучшенный фреймворк для работы с дополненной реальностью ARKit и другие мелкие изменения.

Как сообщалось, 20 декабря компания Apple признала, что намеренно понижает тактовую частоту процессоров, объяснив это природой литий-ионных аккумуляторов.

Apple заявила, что дело в том, что стареющие литиевые батареи подают энергию неравномерно, что может привести к неожиданному отключению iPhone для защиты тонких схем внутри.

После того, как компания призналась, что намеренно замедляет старые модели iPhone, владельцы айфонов начали подавать иски к Apple.

Apple извинилась за замедление старых моделей и снизила стоимость замены батареи. По подсчётам аналитиков банка Barclays, это принесёт компании убытки в размере около 10 млрд долларов.